Bozüyük yeni hastaneye kavuşuyor

İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde zaman kaybetmeden inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Yeşilkent Mahallesi Musa Pınarı mevkiinde Çağlar Sitesi ile çevreyolu kenarındaki alana yapılacak yeni hastane ile 3 ayrı yerdeki hastane sıkıntısı sona erecek. Tüm bölümlerin tek bir binada toplanacağı yeni hastanenin tamamlanması ile birlikte vatandaşlar her türlü sağlık hizmetini tek çatı altında alabilecek.

Yeni hastanenin yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Bozüyük hastanesine kavuşuyor. 3 ayrı hastane derdine son verecek 250 yataklı devlet hastanemizin yapım ihalesi Sağlık Bakanlığımız tarafından yapıldı. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. AK Parti çalışıyor Bozüyük güçleniyor” dedi.

Konu hakkında bir açıklama da AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’dan geldi. Milletvekili Yağcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;:

“Birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde kuruluş ve kurtuluşumuzun beşiği güzide topraklara ve orada yaşayan çok değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Şehrimizin bir ihtiyacını daha gidermek için bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bozüyük Devlet Hastanemizin bugün ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda müteahhidi belirlenip hızla yapımına başlayacağız. Bozüyük Devlet Hastanemizin ihalesi ve hastanemiz Bozüyüklü ve tüm Bilecikli hemşehrilerime hayırlı olsun diyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye daha güzele."

Yeşilkent Mahallesi’nde Musapınarı mevkii ile Çağlar Kent arasında çevre yolunun hemen kenarında kalan toplamda 52 bin metrekarelik alana yapılacak olan yeni hastane, 200+50 yataklı olarak inşa edilecek. Yeni hastanede Palyatif Bakım Merkezi, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Diş Protez Merkezi yer alacak.