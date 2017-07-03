Bozüyük’e 1 sentetik futbol sahası, 2 tenis kortu daha

sentetik sahası Kasımpaşa mahallesi sentetik sahası, tenis kordu ve Yeşilkent tenis kortu hizmete girerken Şöhretler Karması da yeşil sahada buluştu.

Futbola gönül vermiş, yıllarca profesyonel futbol oynamış eski futbolcuları hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören Şöhretler Karması futbol karşılaşmalarının bu yıl ikincisi düzenlendi. Bozüyük’te çeşitli kulüplerde forma giymiş yaklaşık 100 futbolcudan oluşan şöhretler karması, sentetik sahada bir şölen havasında gerçekleşen programda bir araya geldi. Törene, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bozüyük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, şöhretler karması futbolcuları ve aileleri ile birlikte sporseverler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Bizler belediye olarak yavrularımızın, gençlerimizin ve hanımlarımızın düzenli spor yapabilmeleri için; öğrencilerimizin daha rahat ulaşıp kullanabilmeleri için öncelikli olarak okul bahçeleri olmak üzere ilçemize toplam 11 adet sentetik saha yaptık. 12. sahamızın açılışını ve 2 adet tenis kortumuzun açılışını bu gün gerçekleştiriyoruz. 13. Sentetik sahayı da Arif Nihat Asya Ortaokulu’na yapacağız. 6 Mahallemize Sağlıklı Yaşam Merkezini yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Parklarımıza yürüyüş yollarının yanı sıra fitness aletleri yerleştirerek spor alanları yaptık. 83 parkımızın 25 tanesinde spor aletleri var. 1 sene içinde yaz ve kış spor okullarımızda 14 farklı branşta toplam 3 bin 500 öğrencimize spor eğitimi veriyoruz. Yine ilerleyen günlerde; tenis turnuvaları, sokak basketbolu, kum voleybolu, kum futbolu gibi etkinliklerimiz olacak. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü olarak 13 branşta 300 lisanslı sporcu sayısına ulaştık. Teakwando da iller arası müsabakalarda Türkiye Yıldızlar Anadolu 3.’lüğü, Atletizm branşında çeşitli kategorilerde 3 tane Türkiye Şampiyonu ve 1 tane Türkiye 2.’si olarak çeşitli başarılarımız var. Ve seneye, Bayan Voleybol Takımı 2. Liginde ilimizi temsil edecek. İlçemizi Türkiye genelinde hatta yurt dışında çeşitli branşlarda temsil eden başarılı sporcularımız var. Bunların sayılarını arttıralım istiyoruz. Spora ve sporcuya desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

Toprak sahanın sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülmesi ile ilgili olarak ta “Çocukluğumuzda sokakta top oynar, düşer dizlerimizi kanatır, evde de annemizden laf işitirdik. Şimdi çocuklarımız asfalt zeminlerin, toprak zeminlerin üzerinde değil, inşa ettiğimiz sentetik yüzeyli çim sahalarda top oynuyor” diyen Başkan Bakıcı konuşmasını şöyle sürdürerek; “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığımız 265 bin TL hibe desteği ile buradaki mevcut toprak sahayı sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürdük, birini buradaki sentetik sahamızın yanına diğerini de Yeşilkent Mahallemize olmak üzere 2 adet tenis kortumuzu tamamlayarak hizmetinize sunuyoruz. Sentetik yüzeyli çim sahamızın ve Tenis kortlarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmalarını temenni ediyorum. Açılış programımızı da Veteranlar Karması maçı ile yapıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Veteranlar Futbol Karşılaşması ile Futbol hayatımızın her alanında var ve ilçemizde uzun yıllar futbola gönül vermiş ağabeylerimizi, ilçemizin efsane olmuş futbolcularını, Pamuk Ahmet, Maradona Ali, Japon Mehmet, Tülü Ahmet gibi adını sayamadığım daha pek çok değerli abilerimizi hatırlayalım ve bir araya getirelim istedik. Festival havası içerisinde hem futbolcularımızla hem de aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmeyi amaçlarken eski günleri yad edelim istedik. Katılım gösteren ilçemiz futbolunun unutulmaz isimlerine, profesyonel sporcularımıza ve seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından hayır duaları eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Programın devamında Veteranlar takımı ve ardından da profesyonel futbolcuların maçları yapıldı. Eğlenceli görüntülere sahne olan, rekabetten çok bir piknik, bir şölen havasında geçen maçlarda kazanan dostluk oldu. Başkan Bakıcı katılımcılara Katılım Belgesi, madalya ve hediyelerini takdim ederken Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen “Şöhretler karması” karşılaşmalarının sonunda geride eski günlerini hatırlayan efsane futbolcuların ve tüm katılımcıların eğlendiği güzel bir gün kaldı.