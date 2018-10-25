Bozüyük'e bu yıl kış erken geldi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece birden düşmesiyle birlikte ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Perşembe sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kar yağışı ilçeye bağlı Dodurga beldesi ve ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olurken birçok köy beyaza büründü. İlçeye bağlı Dodurga Beldesi, Erikli, Kospınar, Camiliyayla, Hamidiye, Kızıltepe, Metristepe ve Muratdere köylerinde de etkili olan kar yağışı çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Vatandaşlar; "Bozüyük'e ilk kar yağdı, köylünün yüzü gülecek. Kar bereketli bir şekilde geldi. Bu sıralar karın yağmasını bekliyorduk. Hava durumu tahminleri de tutu. Mevlam hayırlı bereketler versin" şeklinde konuştular.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının etkisini bugün gün boyu sürdüreceği yarından itibaren sıcakların yine artacağı belirtildi.