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12 Ağustos 2018 11:02

Bozüyük’e sanatsal dokunuşlarıyla renk kattılar

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projelerin duvarlarına sokak sanatçıları tarafından çizilen figürler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bozüyük’e sanatsal dokunuşlarıyla renk kattılar

12 Ağustos 2018 11:02


Bozüyük Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Osmangazi Parkı, Metristepe Kültür Merkezi ve Nikah salonu gibi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen yerlerde yapılan sanat çalışmaları yoğun ilgi gördü. Öte yandan önümüzdeki günlerde Yeşilkent Amfi Tiyatro basamaklarının da komple ’Yeşilçam’ oyuncularının figürleriyle boyanacağı kaydedildi. Yine kulislere de tiyatronun değişik yüzlerinin çizileceğini ifade edildi.


Yıllardır sokaklarda resim sanatının çeşitli örneklerini sergileyen usta eller tarafından yapılan figürler özellikle sosyal medyada ses getirirken, çalışmaları gerçekleştiren ressamlar Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ilçede sanata verdiği değer ve destekler için teşekkür etti.




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