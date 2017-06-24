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24 Haziran 2017 11:48

Bozüyüklü güvercin sevenler iftar yemeğinde bir araya geldi

Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği üyeleri dernek binası bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bozüyüklü güvercin sevenler iftar yemeğinde bir araya geldi

24 Haziran 2017 11:48


Dernek üyeleri tarafından düzenlenen iftar yemeğine Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin ve çok sayıda dernek üyesi katılırken Dernek Başkanı Cem Karaca; yemek öncesinde konuklara yemeğe katıldıkları için teşekkür etti. Bozüyük’te oldukça yaygın olan güvercin sevdasının farklı bir tutku olduğunu belirten Dernek Başkanı Cem Karaca, “Bu yemeğin düzenlenmesinde ve derneğimizin faaliyetlerinde her ihtiyaç duyduğumuz anda yanımızda olan Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin; Dernek Başkanı Cem Karaca’ya nazik davetleri için teşekkür ederken, Bozüyük Belediyesi olarak Bozüyük’te böylesine güzel bir derneği kuran ve yaşatan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyorum, ramazanınız ve gelecek Ramazan Bayramınız mübarek olsun” dedi.




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