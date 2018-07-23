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23 Temmuz 2018 10:59

Bozüyüklü hacı adayları törenle kutsal topraklara uğurlandı

Bozüyük ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan adayların dua ve tekbirlerle birlikte uğurlanması sırasında hem hacı adayları hem de yakınları mutluluk gözyaşlarına engel olamadı.

Bozüyüklü hacı adayları törenle kutsal topraklara uğurlandı

23 Temmuz 2018 10:59


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan 45 kişilik hacı kafilesi için Bozüyük Cumhuriyet Meydanı’nda uğurlama töreni yapıldı. Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli’nin de katıldığı uğurlama törenine hacı adaylarının aileleri, dost ve akrabaları katıldı. Hacı adaylarını uğurlamak için gelen yakınları alanı doldururken, programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak birbirinden değerli ilahiler seslendirildi. Hacı adaylarının ve yakınlarının gözyaşlarına hâkim olamadığı uğurlama programının ardından kafile kutsal topraklara gitmek üzere İstanbul’a hareket etti.




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