Bozüyüklü hanımların kartopu savaşı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Osmangazi parkı sevgi yolunda düzenlenen kartopu savaşı etkinliğinde çocukluklarına dönen hanımlar, birbirlerine kartopu atarak doyasıya eğlendiler. Grubunun yöneticileri Ayşegül Yüce ve Nursema Can’ın düzenlendiği kartopu savaşında yüzlerce Bozüyüklü hanım çocukluklarına döndü. Yaklaşık 45 dakika süren ve hanımların doyasıya eğlendiği etkinlik sonunda kafeteryada toplanılarak çay içilip sohbet edildi. Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Ayşegül Yüce, bu tarz etkinliklerin tekrarlarının olacağını belirterek katılan tüm hanımlara teşekkür etti.