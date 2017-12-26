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26 Aralık 2017 12:34

Bozüyüklü masa tenisçilerinden Eskişehir çıkartması

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bozüyüklü masa tenisçilerinden Eskişehir çıkartması

26 Aralık 2017 12:34


Masa tenisi küçük ve minik takım çalışmaları kapsamında son olarak Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kulübüne konuk olarak hazırlık turnuvası yaptı. Başarılı performanslar gösteren minik raketler ikişer set üzerinden yapılan toplam 90 maçtan 60 galibiyetle ayrıldı. Elde ettikleri galibiyetlerle gelecek turnuvalarda ilçenin adını daha çok duyuracaklarını belli eden sporcular turnuva sonrası yeni Eskişehir stadyumu ve kompleksini gezme şansı buldular. Masa tenisi branşı antrenörü Cumhur Yıldızçiçek günün sonunda misafirperverliklerinden dolayı Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerine ve stadyum görevlileri ile Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İl Müdürü Aslan Yıldız’a da teşekkürlerini sundu.




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