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31 Mayıs 2018 15:19

Bozüyüklü şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli iken şehit düşen Bozüyüklü Uzman Çavuş Ünal Demir’in baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Bozüyüklü şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

31 Mayıs 2018 15:19


Irak’ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet den Ünal Demir (24) şehit düştü. Bozüyük Yeni Mahalle Karakoç Sokak üzerinde ikamet eden şehidin acılı ailesine haberi Bilecik Valisi Tahir Büyükakın verdi. Valiye Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Jandarma Komutan Binbaşı Süleyman Can eşlik etti.


Dedesinin yanına defnedilecek


Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir’in naaşı henüz Türkiye’ye getirilmezken, cenazesinin Bozüyük ilçesine bağlı Kovalıca Köyünde dedesinin mezarının yanına defnedileceği öğrenildi.


Öte yandan bu sabah şehit düşen Ünal Demir’in bekar olduğun kaydedildi.




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