’sü düzenlenen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri’nde birbirinden değerli ve ünlü sanatçılar, birbirinden güzel ve renkli oyunlarıyla peşi sıra sahne alırken, yarın akşam sahnelenecek olan İlker Ayrık’ın “Acayip Tipler” adlı oyunu için İlker Ayrık hayranları sabahın erken saatlerinde sıraya girdi.

23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 20:00’de seyircisi ile buluşacak olan “Acayip Tipler” adlı oyunu izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluştururken, saat 08.30 itibari ile verilmeye başlanan biletler kısa süre içerisinde tükendi. Vatandaşlar, İlker Ayrık’ı Bozüyük’te Tiyatro Festivali sayesinde sahnede görme fırsatı yakaladıklarını belirterek kendilerine bu fırsatı sunan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.

Yoğun ilgi gören Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri kapsamında 23 oyun 33 gösterim ile sanatseverlerle buluşuyor.