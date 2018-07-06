Bozüyüklüler İstanbul’un tarihi güzellikleri ile buluşuyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın kadınlara ve emeklilere yönelik bir projesi olan ve Çanakkale ile başlayan kültür turları Bursa, Konya ve Bolu Abant gezileri ile sürdü. Bu yıl İstanbul gezileri ile devam eden turlardan 2 bin 250 kişi faydalanacak. Otobüsler ile tamamen ücretsiz ve günübirlik olarak düzenlenen turlarda Bozüyüklüler İstanbul’un doğal güzelliklerine tanıklık edecekler. Gece saat 24:00 itibari ile başlayan gezi programı ertesi akşam sona eriyor. Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Obelisk, Yılanlı Sütun, Örme Dikilitaş ve en az 2 saatlik bir boğaz turu olarak gerçekleştirilen geziler profesyonel rehber eşliğinde yapılıyor. Gezilerde Bozüyük Belediyesi tarafından katılımcılara sabah saatlerinde sıcak çorba, boğaz turunda öğle yemeği ve akşam yemeği ikramı yapılıyor.