Bozüyüklülerden halk gününe yoğun ilgi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yaklaşık olarak 5 yıldır vatandaşlarla her hafta bir araya geldiği halk günü buluşması vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her hafta Çarşamba günleri düzenlenen halk günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi. Randevusuz bir şekilde vatandaşları dinleyen Başkan Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Keskin ve Barış Oğuz ile birlikte Bozüyüklülerin istek, sorun ve önerilerini dinledi. Halk günü buluşmalarının amacına uygun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Fatih Bakıcı, “Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. Vatandaşlarımız halk gününde randevu almaksızın dertlerini ve taleplerini bize iletme imkânı buluyor. Bizler de Bozüyük Belediyesi olarak, her alanda devam eden hizmetlerimize vatandaşlarımızın taleplerine ve isteklerine çareler bularak devam ediyoruz” dedi.

Yerel yönetimlerde halkın taleplerinin birinci ağızdan iletilmesi ve katılımcılığın sağlanması anlayışı ile başlatılan halk günü buluşmalarında vatandaşlar Başkan Bakıcı ile yüz yüze görüşmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.