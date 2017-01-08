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08 Ocak 2017 21:44

Bozüyük’te 1. İnönü Zaferi yürüyüşü

Bozüyük’te 1. İnönü Zaferi yürüyüşü

08 Ocak 2017 21:44

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle AKUT öncülüğünde Metristepe’ye yürüyüş düzenlendi.
Nanedere mevkiinden başlayan yürüyüş yoğun kar yağışı altında Metristepe’ye ulaşılarak burada düzenlenen bir dizi program sonrasında sona erdi. Metristepe’ye ulaşıldığında anıtın önünde şehitlerimiz için dua edilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde okundu. Akut tarafından katılımcılara çorba ve çay ikramı yapıldı.
Yürüyüş ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan AKUT Bozüyük sorumlusu Muharrem Öz konuşmasında, “1. İnönü Zaferinin 96. yılını kutladığımız bu günde, 1300 metrede insanların üzerine kar taneleriyle birlikte kurşunlarında yağdığı bir cephede vatan uğruna mücadele eden kahraman askerlerimizin neler yaşadığını bir nebze olsun anlamak ve onları anmak için dolayısıyla, kurtuluş ruhu’nun ülke genelinde canlılığını sürdürmesi ve manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından hissedilmesi için bu yürüyüş gerçekleştirildi” dedi.
Program, hatıra fotoğraflarının çekinilmesi ile yürüyüş etkinliği sona erdi.
Yürüyüşe, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afyon, Bozüyük ve Eskişehir AKUT, Bozüyük Avcılar Kulübü, EFOT grubu, ROTARY Grubu, Bozüyük Otomativ, Bozüyük Tüketici Hakları Derneği Şubesi, DOST grubu, BİDOS Grubu, Bozüyük Tekniki ve Anadolu Meslek Lisesi, ANADOSK grubu, ESDAK grubu ve Vailland Grubundan oluşan yaklaşık 200 kişilik topluluk katıldı.



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