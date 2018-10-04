Bozüyük'te 1 kilo skunk ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esrardan 20 kat daha zararlı olarak bilinen 1 kilo skunk ile 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sabah erken saatlerde Yeni Mahalle'deki bir ikamete İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo skunk, 100 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.