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12 Temmuz 2017 16:28

Bozüyük’te 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Parkı 15 Temmuz’da açılıyor

Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1.

Bozüyük’te 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Parkı 15 Temmuz’da açılıyor

12 Temmuz 2017 16:28

yıldönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Bozüyük’te “15 Temmuz Destanı” adı ile 15 Temmuz günü yapılacak etkinlikler 4 Eylül Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nın açılış töreni ile başlayacak. Saat 20:15’te yapılacak açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak halka hitaben yapacağı konuşma dev ekrandan canlı olarak hep birlikte izlenecek. Ardından 15 Temmuz şehitlerinin anısına 249 meşale yakılarak meşalelerle birlikte ve halk katılımı ile Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak. 4 Eylül Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Parkı’ndan başlayacak Milli Birlik Yürüyüşü İsmet İnönü Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek programın bu bölümü Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak, 15 Temmuz Şehitlerimiz için dualar edilecek. Yapılacak protokol konuşmalarının ardından Aykut Kuşkaya sevilen eserleri ile Bozüyüklü hayranları ile birlikte olacak. Aykut Kuşkaya konserinin ardından Sivil Toplum Kuruluşlarının etkinlikleri sahne alacak. Programın bu bölümünde Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği’nin semazen gösterileri ve Besmele İlahi Gurubu’nun ilahi dinletisi yer alırken ayrıca Mehmet Uysal yönetimindeki Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirilecek. Daha sonra saat 02:26’daki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yapacağı ve tüm tv kanallarında canlı olarak yayınlanacak konuşması alandaki dev ekrandan hep birlikte canlı olarak izlenecek. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program Kasımpaşa Merkez Camii’nde kılınacak sabah namazı ile sona erecek.


yıldönümü nedeni ile düzenlenen “15 Temmuz Destanı” etkinlikleri kapsamında ayrıca “Demokrasi İçin Pedal Çevir” adlı bisiklet turu düzenleniyor. 15 Temmuz darbe şehitleri anısına yapılacak bisiklet turu 16 Temmuz Pazar günü saat 18:00’de yapılacak. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ‘Bisiklet Turu’ 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Parkı’nda sona erecek.


15 Temmuz günü Bozüyük’te yapılacak “15 Temmuz Destanı” programına tüm Bozüyüklüler davet edilirken programa vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.




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