Bozüyük’te 19 Mayıs coşkusu

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Talha Hazer gençlik adına bir konuşma yaptı. Öğrenci Hazer konuşmasında, 19 Mayıs’ın anlamını ve önemini bilmeden gerçek bir vatansever olamayacaklarını ifade etti. Ömer Talha Hazer yaptığı konuşmada, "Çünkü bu milletin hayat bulduğu hareketin başlangıcı burada atılmıştır. Kurtuluş meşalesi buradan yakılmıştır. 19 Mayıs’ta yakılan meşaleyi gelecek nesillere ulaştırmak da bizim vazifemizdir. İstiklal harbinden önceki o kabus dolu günlerin yeniden yaşanmaması için milletimizin yarınlarını düşünerek çok çalışmalıyız. Ancak kültürlü ve bilgili fertler olursak milletimizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltebiliriz. Bunun için bu günleri ve yaşadığımız zamanda elimize geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bugünlere nasıl gelindiğini asla ve asla unutmamalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından program şiirlerin okunması, halk oyunu gösterisi ve kahramanlık türkülerinin seslendirildiği oratoryo ve tekvando öğrencilerinin gösterileri ile program devam etti. Programın ardından İlçe genelinde yapılan yarışmalarda ödül alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.