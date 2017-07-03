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03 Temmuz 2017 18:21

Bozüyük’te 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bozüyük’te 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

03 Temmuz 2017 18:21


Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi kavşağı trafik ışıklarında meydana gelen kazada; Özkan P.(26) idaresindeki 26 FB 926 plakalı otomobil ile Ali B. (30) idaresindeki 43 AN 354 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ali B. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Tuana D.(1), Ali D.(6) ve Mine D.(26) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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