Bozüyük’te 28 Şubat -15 Temmuz süreci anlatıldı

Bozüyük Belediyesi, Bilecik İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Bilecik Türkiye Gençlik Vakfı işbirliği ile düzenlenen “28 Şubat- 15 Temmuz’u Anlatıyorlar” konulu konferans programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde yapılan programa Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu, Hayrettin Eldemir, Mustafa Yürükcü ve Nazmi Kuru, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İHH İl Başkanı Şemsettin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda çocukların şiir okumasının ardından açılış konuşmasını İHH İl Başkanı Şemsettin Yıldırım yaptı. Yıldırım konuşmasında “Suriye’de Afrin’de hak mücadelesi için batıla karşı savaşırken şehit düşen askerlerimizi rahmetle yâd ederek ailelerine Allah’tan sabır diledi.

Ardından 15 Temmuz darbe girişiminin temellerinin aslında 28 Şubat sürecinde atıldığını belirten Yıldırım “ 28 Şubat sürecinde yasaklarla, krizlerle, ekonomik buhranlarla ve zorbalıkla millete diz çöktürülmeye çalışılmıştır. Ancak darbeci zihniyet bu milletin sadece Allah için diz çöktüğünü ve secde ettiğini unuttu. İşte bu unuttukları yerden Allah darbecileri kıskıvrak yakaladı. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi milletin bağrında söndürülmemiş ise bunun esas sebebi 28 Şubat’ta diz çöktüremedikleri milletimizin derin sabrında yatmaktadır” dedi.

Yıldırım’ın ardından konuşan eğitimci yazar Hülya Şekerci o dönemde ülkemizde insanların hiçbir şekilde merhamet göstermeden 16-17 yaşındaki imam hatiplerde okuyan genç kızlarımıza karşı her türlü şiddet olayı da dâhil olmak üzere her türlü zulmü reva gördüklerini belirterek “Şimdi ben gençlere 28 Şubat sürecini anlatıyorum. Hepsinin gözleri açılıyor, Bu ülkede mi oldu bunlar? Tarzında bakıyorlar. Maalesef bu süreci bilmiyorlar. Ve anlattığımızda da ‘Gerçekten mi oldu? Bu ülkede mi oldu? Neden böyle bir şey yaptılar? Niye başörtüsü ile uğraştılar? Kimler bunlar? Diye soruyorlar ve anlam veremiyorlar bu yaşanan süreçlere. Çünkü şu anda kendileri başörtüleri ile okuyabiliyorlar, üniversitelere gidebiliyorlar, elhamdülillah önlerinde hiçbir engel yok. Ama bu süreci anlamlandırmakta gerçekten zorlanıyorlar. Hâlbuki çok yakın bir tarihte yaşandı ve bu sorunun çözülmesi de çok yakın bir tarihe denk düşüyor. Bizde o yüzden geziyoruz, değişik şehirlere giderek bu süreçleri anlatmaya çalışıyoruz, diri tutmaya çalışıyoruz ki bir daha o günler gelmesin. Bir daha bu zulümlerle karşılaşmayalım. Ve asla rehavete de kapılmayalım. Çünkü rehavete kapıldığımız zaman aynı süreçler tekrar yaşanabilir” dedi.

Programın devamında konuşan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak ise “Annem beni darbelerin ortasında doğurmuş. 60 darbesini hatırlıyorum, çocuktum. 12 Mart’ta mahkûm oldum, yurt dışına kaçmak için İstanbul’a geldim. 74 affıyla kurtuldum. Ama 47 yıldır sanığım, hala devam ediyor. Kesintisiz 47 yıldır sanığım. 500 yıldan daha fazla mahkûmiyet talebi ile yargılandım. Hiç içeri girmedim nasıl oldu bilmiyorum ama. Bir günde 5 defa haftada 5 gün duruşmaya çıktığım oldu. Bir avukat bir hâkim benim kadar mahkemeye çıkmamıştır. Özellikle o 28 Şubat döneminde. 28 Şubat’ın herkes için acı bir yanı var, benim için de” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Programın sonunda Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu sahneye gelerek “28 Şubat döneminde bizlere yaşadıklarını anlatarak ışık tutan değerli konuşmacılarımıza teşekkür eder, tarihimizdeki yaşanan bu kötü olayları bir daha asla tekrarlanmamasını dilerim. Salonu dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diyerek gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’a Metrsitepe Anıtı tablosu hediye etti. Ardından Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir’de eğitimci yazar Hülya Şekerci’ye teşekkür ederek Metrsitepe Anıtı tablosu hediye etti.