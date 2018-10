Bozüyük'te 5 yılda 160 proje hayata geçirildi

Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlçe Danışma Toplantısı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, toplantının açılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin yaptı. Ardından söz alan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, katılan herkese teşekkürlerini iletti. Bakıcı, "Her mahallesi, her bulvarı, her caddesi ve her sokağı ile Bozüyük'te topyekün yeni bir şehircilik hareketi başlatmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti. Şehrimizin inşası için durmaksızın çalışıyor, şehrimizi yeniden tasarlıyoruz. İnsan dostu bir sosyal çevre meydana getirmek için aralıksız yeni projeler üretiyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki; 'Şehir değişirse, hayat değişir.' Yeni yolları, modern konut alanları, parkları ve tesisleriyle geleceğin Bozüyük'ü adım adım gün yüzüne çıkıyor. Daha çok park, daha çok fidan diyerek; yeşili kendine nâm olacak bir Bozüyük'ü birlikte var ediyoruz. Mahallelerimiz nefes alsın, insanımız hayatı özgürce meydanlarında, parklarında yaşasın diye durmadan çalışıyoruz. İhtiyaçlara çözüm sunarken değişen Bilecik'e taptaze bir soluk, gelişen Bozüyük'e yepyeni bir yüz kazandırıyoruz. İlçemizde dönüşüme önce zihinlerde, sonra çalışmalarımızda hayat veriyoruz. Köklerimizden gelen kültürü, tarihi mirası sahiplenerek geleceğe taşımak için her geçen gün yeni adımlar atıyoruz. Geçmişin ışığıyla gelecek nesilleri aydınlatan, tarihini yaşayan bir şehir haline gelebilmenin gururunu hep birlikte yaşayacağız. 'Şehir değişirse hayat değişir' felsefesiyle yol haritamızı şekillendirirken, hayata kattığımız her yeni projeyle şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz. 5 yılda 160 projeyi hayata geçirmenin ve yüzlerce projeyi daha ilçemize kazandıracak olmanın gururunu tek bir cümle ile özetliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından partililer tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.