Bozüyük’te açık kanallar temizleniyor

Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların, yaz sıcaklarının etkisiyle kanalda oluşması muhtemel kokulardan etkilenmemeleri için başlatılan çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kanala indirilen mini kepçe ile kanalın içinde oluşan tortu temizleniyor, kanal tazyikli su ile yıkanıyor. Belirli aralıklarla yapılan temizlik çalışması ile kötü kokuların engellendiği kanal boyunda, vatandaşlar gönül rahatlığı ile yürüyüp spor yapabiliyor ve bisiklete binebiliyor. Artan hava sıcaklıkları ile bölgede kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacı ile yapılan çalışmaların ardından ayrıca ilaçlama çalışmaları yapılacak.