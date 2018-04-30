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30 Nisan 2018 17:30

Bozüyük’te açık kanallar temizleniyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin ortasından geçen DSİ kanalının Osmangazi Parkı ile mezbaha arasında kalan bölümünde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük’te açık kanallar temizleniyor

30 Nisan 2018 17:30


Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların, yaz sıcaklarının etkisiyle kanalda oluşması muhtemel kokulardan etkilenmemeleri için başlatılan çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kanala indirilen mini kepçe ile kanalın içinde oluşan tortu temizleniyor, kanal tazyikli su ile yıkanıyor. Belirli aralıklarla yapılan temizlik çalışması ile kötü kokuların engellendiği kanal boyunda, vatandaşlar gönül rahatlığı ile yürüyüp spor yapabiliyor ve bisiklete binebiliyor. Artan hava sıcaklıkları ile bölgede kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacı ile yapılan çalışmaların ardından ayrıca ilaçlama çalışmaları yapılacak.




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