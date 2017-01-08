Bozüyük’te açık ortaokul ve lise sınavları yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, hafta sonu 63 salonda açık ortaokul ve lise sınavları yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlk/Orta Okulu, Necatibey Ortaokulu ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ve 963 öğrencinin girdiği sınavlar, 4 oturum halinde 55 salonda, 8 salonda ortaokul olmak üzere toplamda 63 salonda yapıldı. Sınav öncesinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken sınava girecek öğrencilerin üzerleri aranarak sınav salonlarına alındılar. Hafta sonu iki gün yapılan, 141 öğretmen ve komisyon görevlisi ile emniyet personelinin görev aldığı sınavlarda öğrenciler sınava girişlerde sıkı kontrolden geçirildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı sınavın huzur ortamı içerisinde noktalandığı belirtildi.