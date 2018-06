Bozüyük’te AK Partililer zaferini kutladı

Yüzlerce aracın katıldığı ve uzun kuyrukların oluştuğu konvoylar düzenlenerek AK Partililer zaferlerini doyasıya kutladı. Araç konvoyunun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap edilerek teşekkür konuşmaları yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaptığı konuşmada milletin oynanmak istenen oyunu bozduğunu ve tercihini hizmetin ve istikrarın devam etmesi gerektiği yönünde kullandığını söyledi. Bakıcı, “Allah’a şükürler olsun ki bugün birilerine rakı masalarında bu sevinci yaşatmadı. Bizler şükür namazı kılarak bu gece Başkanlığımızı kutlayacağız” dedi.

“Bugün yine tarih yazdık”

İlçe Başkanı Mesut Çetin yaptığı konuşmada “Bozüyük sizinle gurur duyuyoruz, Bozüyük sizi çok seviyoruz. Değerli hemşehrilerim, değerli dava arkadaşlarım, dün burada mitingde gösterdiniz. O kalabalık bu tarihi zaferin geleceğinin ilk işareti idi. Ve bu gün sandıklardan AK Parti’yi açık farkla birinci parti yaptığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi reisimizi Başkan yaptı mı Bozüyük? Milletvekilimizi parlamentoya gönderdik mi Bozüyük? Evet değerli dava arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, seçim zamanı bir yarış zamanıdır. Seçim kampanyasında ufak tefek kırdığımız insanlar olduysa onlardan da özür dileriz. Biz millete hizmetkârız. Bundan sonra da Bozüyük’e de sizlere de hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu gün Bozüyük’te demokrasi kazanmıştır, Bozüyük kazanmıştır, Bilecik kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır, Mazlumlar kazanmıştır” dedi.

“Bozüyük halkının emrinde olmaya devam edeceğiz”

Çetin, “Bu kadar coşku dolu sizlerin karşısında inanın konuşmakta zorlanıyorum. İnanın buradaki coşku, buradaki kalabalık her şeyi anlatmaya yetiyor. Aslında biz sussak buradaki meydan konuşuyor zaten. Ben bu seçim kampanyasında Cumhur İttifakı’na destek veren Milliyetçi Hareket Partisi’ni tebrik ediyorum. Bozüyük’ten Cumhur İttifakı’na destek veren Büyük Birlik Partisi’ni İlçe Başkanımızı ve tüm ekibini kutluyorum. Onlara da bir alkış istiyorum” diyerek Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı’nı sahneye davet etti. Çetin, yoğun alkış ve sloganların ardından “Biz hizmetkar olmaya geldik. AK Parti’ye oy verenlere de vermeyenlere de hizmet etmeye devam edeceğiz. Bozüyük’le gurur duyuyoruz. Bozüyük’ün emrinde olmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz, Bozüyük’ü seviyoruz, Bilecik’i seviyoruz, Türkiye’yi seviyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz ve sizlere teşekkür ediyoruz. Sağolun var olun Bozüyük, Teşekkürler Bozüyük” dedi.

“Milletimiz devam dedi”

Ardından söz alan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, desteklerinden dolayı tüm partililere teşekkür etti. Başkan Bakıcı konuşmasında, “Gazamız mübarek olsun, Allah sizlerden razı olsun. Milletimiz bu sonuçlarla şunu söyledi istikrar devam etsin dedi bu memlekete hizmet etmeye devam dedi ve 16 yıldır Türkiye’nin her köşesine her noktasına her vatandaşına büyük hizmetler götüren AK Parti yine vatandaşın huzuruna çıktı bir yarışı daha kazanarak bu memlekete 5 yıl daha bu hizmet etmenin önünü açtı. Bu yolda gece gündüz demeden yağmur demeden dün iliklerimize kadar ıslanarak destek veren tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Değerli Bozüyüklüler az önce ilçe başkanımızın dediği gibi cumhur ittifakından muhakkak anlam çıkartmamız gereken çok önemli hususlar var. Cumhur İttifakı’na destek veren BBP ve MHP’li vatandaşlarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Sayın Destici’ye bu duruşlarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Ben 2009 yılında meclis üyesi 2013 yılında Başkan vekili 2014 yılında ise sizlerin teveccühü ile birlikte Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye başladım. İnanın önemli olan bu memleketimize hizmet etmekse Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bozüyük’ümüzde bundan sonra da muhakkak büyük projeler imza atacağız.” diye konuştu.

“Söz verdiğimiz gibi büyük projelere imza atacağız”

Başkan Bakıcı, şunları kaydetti:

“3 yıldır Sayın Milletvekilimiz Halil Bey’le birlikte Bozüyük’e büyük projeler kazandırdık. Sizler hizmete ve projelere devam dediniz biz de en kısa sürede söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız hem ülke genelinde hem de yurt dışında yedi düvelle mücadele veriyor. Allah’a şükürler olsun ki bir kez daha milletimiz AK Parti’ye ve hizmete devam, dedi. Bugün patates, soğan fiyatlarıyla bile oynayarak AK Parti’mizi düşürmeye çalıştılar ama başaramadılar. Yapılan projeleri durdurmaya çalışanlar, yakıp yıkmaya çalışanlar halkımızdan en iyi cevabı aldı.”

“Bu memlekette 20 gün önce Bozüyük şehidini uğurladı. Biz şehidimizin arkasından ağlayıp yas tutarken bazı siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları şehit ailesine başsağlığı dileyip Bilecik’te miting düzenleyerek HDP Genel Başkanına özgürlük istediler” diyen Başkan Bakıcı, “Ama şükürler olsun ki milletimiz bu oyunu bozdu. Yine CHP Cumhurbaşkanı adayı 2013 yılında çıkıp AK Parti iktidarı devam ederse başörtüsü zorunlu hale gelecek, dedi. Bakın şu meydanlara ne görüyorsunuz. Bizim halkımız her zaman her yerde özgürce giyinebildi, yaşayabildi. Vatandaşlarımızı laiklik elden gidiyor diye kandırmaya çalıştılar. Ben 5 yıldır görev yapan bir Belediye Başkanı olarak hiçbir çalışanımın kıyafetine ve çalışma şekline müdahale de bulunmadım. Özgürlük arıyorsa Bozüyük’e bizim belediyemize gelsin. Vatandaşımızın nasıl çalıştığını görsün. Ben 4 yıldır mahalle iftarları yaptım ve iftarlarımıza destek olan firmalarımızı her zaman açıkladım. Ama Yaşar Bey bu konuyu da kendisine siyaset malzemesi yaptı. Yaşar Bey dün burada miting yaparken bana ince bir tişört, atlet ve çorap hediye edeceğini söylemişti. Şimdi ben ona Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tişörtünü hediye edeceğim. Ben burada olamayıp da bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kazansalardı birileri rakı sofralarında Cumhurbaşkanlığını kutlayacaklardı. Ama şükürler olsun ki biz bugün şükür namazlarıyla Cumhurbaşkanımızı kutlayacağız. Hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olun” ifadesini kullandı.

“Hepinize yürekten teşekkür ediyorum”

Halil Eldemir konuşmasında, ”Çok kıymetli Bozüyüklü hemşerilerim, zaferiniz, zaferimiz kutlu olsun. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu gün Cumhurbaşkanı seçimlerinde liderimize destek veren Milliyetçi Hareket Partili, Büyük Birlik Partili tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu gün kazanmış olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmiş olduk. Meclisimizi de yenilemiş olduk. Ümid ediyorum ki bu seçimler hem Bozüyük’ün hem Bilecik’in hem güçlü Türkiye’nin habercisidir. Bu haber ki bu noktada verdiğiniz destekten dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Siyasette zaman zaman bayrak değişimleri olur. İşte yeni dönemde 25,26. Dönemde bana vermiş olduğunuz desteği bu dönemde de bayrağı teslim edeceğim Selim Bey’e verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hakkınızı helal edin”

Eldemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Kendisine hizmet yolunda başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Ümit ediyorum ki ben nasıl Fahrettin Bey’den bayrağı alıp bir noktaya taşımaya gayret ettiysem onun da daha ilerlere götüreceğine inanıyorum. Bu vesile ile hepinizden kendisine duacı olmanızı istiyorum. Bu bizim için de yeni bir başlangıç olacaktır. Ben de hem Bozüyüklülerin hem Bileciklilerin hem de aziz milletimizin sürekli olarak hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bu güne kadar bu yolda yürürken Bozüyüklü hemşerilerim beni hiç yalnız bırakmadı. Onların hayır duaları ve desteklerini her zaman arkamda hissettim. Sizlerden aldığım güçle hizmet etmeye gayret ettim, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğim. Bu yolda bizler yürürken bizlerin yanında sürekli olarak sizlere hizmet etmeye çalışan Belediye Başkanlarımıza, teşkilatlarımıza, ilçe başkanlıklarımıza, il başkanlıklarımıza ve bütün teşkilat mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ve Türkiye yarın daha da güçlü bir şekilde 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyecektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bizleri bu güne kadar desteklerken bizlerin sizlere karşı olan hizmetlerinde, sizlerle olan münasebetlerinde ufak tefek belki kırgınlıklar olmuş olabilir. Bunlardan dolayı da hepinizden helallik istiyorum. Benden yana da haklarım varsa hepsi helal olsun.”

“Milletimizin terazisi her zaman güçlüdür”

Son olarak söz alan Selim Yağcı, “Kurtuluş şehrinin değerli çocukları değerli hemşerilerim gönlümdeki ses çok gür, fakat çıkan ses bu kadar. Ben Bozüyük’le, ben Bilecik’le ben Türkiye ile her zaman gurur duydum, gurur duymaya da devam edeceğim. Gerçekten 24 Haziran seçimleri medeniyetimiz tamam mı devam mı noktasında o kadar önemli bir seçimdi. Ve siz gerçekten bu seçimlerin galibi, muzaffer olanı sizlersiniz. Milletimizdir, gelecek nesillerimizdir, inancımızdır, azmimizdir, şu dalgalanan al sancağımızdır, bayrağımızdır. Bu millet terazisi her zaman çok güçlüdür. Devleti ne zaman kendine ihtiyaç duyarsa devletinin, milletinin, geleceğinin önünü her zaman açmıştır. İşte 24 Haziran böyle bir kavşak noktasıydı ve siz her zamanki gibi elinizi koydunuz tek vatan tek bayrak tek devlet tek millet dediniz ve gerçekten zaferimizi ilan ettiniz. İnşallah 2023 Türkiye’sine 2053 Türkiye’sine 2071 Türkiye’sine Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde lider ülke Türkiye olarak gitmeye var mıyız?” diye konuştu.

“Mazlumların yüzü güldü”

Yağcı, “Başkanım ben tam içimdeki duyguları ifade edemiyorum. İnşallah benim sesim düzelsin, Halil Bey kardeşim ile burada güzel bir organizasyon yapalım. Ben Bozüyük’te hemşerilerimle doyasıya konuşayım. Değerli kardeşlerim, o kadar şanslıyız ki millet olarak bir defa sizin gibi değerli bir millete kardeşlere sahibiz ve başımızda bu dönem içerisinde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var. Ve her zaman olduğu gibi milletini Türk İslam Medeniyetinin sancaktarlığını yapıyor. Bu akşam gerçekten şehir analarımızın yüreği ferahladı. Bu akşam Filistin’deki kardeşlerimizin, Arakan’daki kardeşlerimizin, tüm mazlumların yüzü güldü. Bu akşam gerçekten hainlerin, PKK’lıların, Siyonistlerin, İsrail’in, Amerika’nın yüzü buruştu. Şunu unutmayın, bu millet bir ve beraber oldukça el ele gönül gönüle verdikçe, toplu vurdukça yürekler onu top dahi sindiremeyeceğini hiçbir zaman unutmayalım. Ben gerçekten uzun bir seçim maratonu geçirdim. Bu seçim maratonu içerisinde emekleriyle, gayretleriyle her zaman partimize, bu milli davaya güç katan başta milletvekili kardeşim Halil Eldemir Bey’e canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti şarkıları ve Recep Tayyip Erdoğan sloganları eşliğinde partili vatandaşlar geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.