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07 Eylül 2018 17:08

Bozüyük’te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesinin ilçe genelindeki alt yapı yenileme ve hat temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük’te alt yapı çalışmaları devam ediyor

07 Eylül 2018 17:08


Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün çeşitli noktalardaki alt yapı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler Kasımpaşa Mahallesi, Çarşı Mahalle ve Yediler Mahallesi’nde alt yapı yenileme çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda kanalizasyon ve yağmur hatlarının temizlik çalışmaları da yapılıyor.


Sonbahar öncesinde yoğun yağışlar başlamadan yapılan çalışmalar hafta boyunca devam ederken, Bozüyük Belediyesi yapmış olduğu çalışmalar ile ilçeyi geleceğe hazırlamaya devam ediyor.




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