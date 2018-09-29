Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'ün güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmalar kapsamında yoğun yağışların yaşandığı dönemlerde Yeni Mahalle Abdullah Sokak ve civarında meydana gelen su taşkınlarını önlemek ve yapılması planlanan DDY üst geçiti için gerekli hat çalışmaları yapılıyor. Son olarak 1000 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını ziyaret eden Başkan yardımcısı Rasim Keskin çalışma alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan yardımcısı Keskin, çalışanlara kolaylıklar diledi.