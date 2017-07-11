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11 Temmuz 2017 14:35

Bozüyük’te alt yapı çalışmaları hız kazandı

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bozüyük’te alt yapı çalışmaları hız kazandı

11 Temmuz 2017 14:35


Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından Yenidoğan Mahallesi 328, 304, 303. Sokaklar ve Yediler Mahallesi 550. Sokak’ta sürdürülen yağmur suyu tahliye kanalı ve tahliye ızgaraları çalışmaları hızla devam ederken Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alan Avcıoğlu, sonbahar yağmurları öncesinde çalışmalara hız kazandırıldığını belirterek, “Alt yapı çalışmalarımız ilçemizin her mahallesinde devam etmektedir. Yoğun yağışlar öncesinde başlattığımız bu çalışmalar ile amacımız kış mevsiminde Bozüyük’te her hangi bir alt yapı probleminin yaşanmamasını sağlamaktır” dedi.


Çalışmaların olduğu bölgeleri gezen Avcıoğlu, daha sonra çalışanlara kolaylıklar dileyerek alandan ayrıldı. Belirtilen sokaklarda çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler Yediler Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi’nde gerekli gölgelerde çalışmalarına devam edecek.




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