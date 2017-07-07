Bozüyük’te asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yolların bakım ve modernizasyonu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler farklı noktalarda gerçekleştirdikleri çalışmalarda cadde ve sokaklardaki yolları ihtiyaca göre asfaltlama yada asfalt yama yaparak düzenliyor ve güzelleştiriyor. Havaların ısınması ile birlikte başlayan ve tüm hızıyla devam eden asfaltlama çalışmaları kapsamında Nurettin Sayar Caddesi, Oğuz Sokak, Beyazıt Sokak, 891 Sokak, 892 Sokak, 880 Sokak ve Ahmet Haşim Caddesi asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Kasımpaşa Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeşilkent Mahallesi, Çarşı Mahalle, Yenidoğan Mahallesi, Yediler Mahallesi, 4 Eylül Mahallesi ve Tekke Mahalle’de olmak üzere toplam 8 mahallede 49 cadde ve 127 sokakta asfalt yama ve bölgesel asfaltlama çalışması yapıldı.

Asfaltlanarak düzenlenen yollar estetik görünümün yanı sıra araç sürücüleri için büyük bir rahatlık ve sürüş konforu sağlarken bozuk yollardan kaynaklanan sıkıntılarda giderilmiş oluyor.