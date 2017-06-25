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25 Haziran 2017 18:08

Bozüyük’te bayramlaşma

Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bozüyük’te bayramlaşma

25 Haziran 2017 18:08


Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 21,22 ve 23’üncü dönem Bilecik AK Parti Milletvekili Fahrettin Poyraz, Kaymakam Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Protokol üyelerinin, tek tek bayramlaştığı programın sonunda konuşma yapan Kaymakam Hasan Yaman, “Duygularımızın çok yoğun yaşandığı bir bayram mübarek Ramazan ayında küslüklerin ortadan kalktığı, büyüklerimize saygı küçüklerimize sevgi kazandırdığımız bu bayramın ülkemize İslam dünyasına birlik, beraberlik, bereket ve sevgi getirmesini temenni ediyorum. Bayramda görev yapanlarımız var. Doğu ve sınır dışı görev yapanlarımızın da bayramlarını kutluyorum. Bu bayram büyüklerimizin yanında hatırlamamız gereken şehitlerimizin aileleri, yakınları ve gazilerimizi de burada saygıyla sevgiyle anıyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun” dedi. Belediye Düğün Salonu’ndaki bayramlaşma programı, Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan ikramların ardından dua edilmesiyle sona erdi.


Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’ndaki bayramlaşma programının devamında, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve beraberindekiler ile öğle namazını kılmak üzere merkez Kasımpaşa Camii’ne geldi. Öğle namazının kılınmasının ardından cami cemaati ile bayramlaşan Milletvekili Eldemir ve beraberindekiler vatandaşların bayramlarını kutladı. Burada Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara baklava ve limonata ikramı yapıldı.




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