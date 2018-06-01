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01 Haziran 2018 18:43

Bozüyük’te binler şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kuzey Irak’ta terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ünal Demir Bilecik’in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bozüyük’te binler şehidini son yolculuğuna uğurladı

01 Haziran 2018 18:43


Bozüyük Yeni Mahalle nüfusuna kayıtlı olan Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli 24 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir’in naaşı havayoluyla önce Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından tekrar havayolu ile memleketi Bozüyük’e gönderildi. Daha sonra Şehit Demir’in naaşı Bozüyük Kasımpaşa Camii’ne getirildi. Burada Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir’in naaşını baba Resul Demir, anne Fatma Demir, kardeşleri Rüstem, Halil İbrahim ve Ümran Demir, aile yakınları ve binlerce Bozüyüklü karşıladı. Ardından aile yakınları cenaze namazı öncesi Şehit Demir’in naaşının başına gelerek dua etti ve tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.


Ardından okunan ikindi ezanı sonrası cenaze namazına geçildi. Cenaze namazının kılınması sonrası bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir için helallik istendi. Aile yakınları, protokol üyeleri ve binlerce ilçe vatandaşı hep bir ağızdan ‘Helal olsun!’ diye cevap verdi. Daha sonra binlerce kişinin eşlik ettiği şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Kovalıca Köyü Mezarlığına götürüldü.


Öte yandan cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Bilecik Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, ilçe kaymakamları, askeri erkan ve yaklaşık 15 bin Bozüyüklü vatandaş katıldı.




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