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Bozüyük'te "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesinin uygulama eğitimleri yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" adlı eğitim projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince okullarda öğrencilere verilen eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte uygulama eğitimleri yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" adlı eğitim projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince okullarda öğrencilere verilen eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte uygulama eğitimleri yapıldı.


Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı ve Cumhuriyet meydanı önünde yapılan uygulama eğitiminde öğrenciler sürücüleri seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve makas atma gibi konularda denetledi. Kurallara uymayan sürücülerin çocuklarına kırmızı düdük verildi. Kurallara uymayan sürücülerin araçlarına bilgilendirici stıker yapıştırılarak cezalandırıldı.


Uygulama denetimlerine öğrencilerin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Vekili Hakan Kuşçu ve trafik ekipleri katıldı.

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