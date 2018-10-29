Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Çim sahada yapılan törende Türkiye Cumhuriyetinin 95'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ilk olarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar etkinliklerin yapılacağı Bozüyük Kapalı Spor Salonu yanındaki çim sahaya geçti. Burada protokolün yanı sıra vatandaşların da yoğun bir katılımı ile gerçekleştirilen törende ilk olarak Kaymakam Yaman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Günhan ve Başkan Bakıcı öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden programda Atatürk'ün sesinden dinletilen 10. Yıl Nutku duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Hasan Yaman tarafından yapıldı. Kaymakam Yaman konuşmasında “Cumhuriyet adeta bu milletin küllerinden yeniden doğarak kanla ve gözyaşıyla yazmış olduğu eşsiz destanın adı olmuştur” diyerek herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kaymakam Yaman konuşmasının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında görev alan öğrenci ve öğretmenler ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program kutlama mesajlarının okunması, şiirlerin okunması, folklor gösterileri, lise öğrencilerinin oratoryo gösterisi ve kahramanlık türküleri ile devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program bando eşliğinde öğrencilerin resmi geçit töreni ile sona erdi.