Bozüyük’te eğitim alanında iki protokolü imzalandı

Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından protokol hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bu gün çok önemli projelere imza attıklarını belirterek “Biz Bozüyük Belediyesi olarak eğitime desteğe devam ediyoruz. Kaymakamımız Hasan Yaman ve Milli Eğitim Müdürümüz Servet Çetinkaya ile birlikte üçlü protokolümüzü imzaladık. Protokolümüzün 1. Maddesinde; çocuklarımıza kitap alışkanlığı kazandırabilmek amacı ile 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz için 10 bin adet eğitim seti dağıtacağız ve bunun sonunda yapılacak sınavda başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz inşallah. Protokolümüzün 2. Maddesi; “Bozüyük Gençliği Ecdadıyla Buluşuyor.” İlçemizde eğitim gören 4. Sınıf öğrencilerine tarihi ve kültürel zenginliklerimizi, kendi ilimizi ve ilçelerimizi tanıtacağız. 7.Sınıf öğrencilerimizi Ankara’ya götüreceğiz ve onlar başkentte TBMM’ni ve Anıtkabir’i ziyaret edecekler. 11. Sınıf öğrencilerine yönelik Öğrencilerimizin tarihimizi, ecdadımızı, bu topraklar için neden orada şehit olduklarını anlayabilmeleri ve o ruhu yaşayabilmeleri için Çanakkale-Gelibolu Tarihi Yarım Adası ziyareti düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin bu ziyaretlerindeki yemek, rehberlik, otobüs gibi tüm ihtiyaçları belediyemizce karşılanacaktır. Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüz ile imzaladığımız protokol ile 916 4. Sınıf öğrencimiz, 1033 7. Sınıf öğrencimiz ve 989 11. Sınıf öğrencimiz projelerimizden faydalanacak. Geleceğimizin Sahibi Öğrencilerimiz İçin Çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ise “Ben hepinizin huzurunda öncelikle Sayın Kaymakamımıza bize gösterdiği devlet adamlığı ve liderliği ile her daim önümüzdeki engeller noktasında yanımızda durmasıyla hakikaten çok teşekkür etmek istiyorum ve saygılarımı arz ediyorum. Yine aynı şekilde Sayın Belediye Başkanımıza da hepinizin huzurunda gerçekten büyük teşekkür etmek boynumuzun borcudur diye düşünüyorum. Sayın Başkanımız eğitim camiasına katkılarıyla her daim yanımızda olan, her götürdüğümüz projeye elinden gelen gayreti ortaya koyan bir tutum içerisinde. Çok sağ olsunlar, kendilerine Bozüyük eğitim camiası olarak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak hem şahsım, hem de eğitim camiası adına gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Bu gün iki ana başlık altında iki tane protokolümüz var. Birincisi “Bozüyük Gençliği Ecdadıyla Buluşuyor etkinliği” Yine Sayın Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi 4. sınıf öğrencilerimizi Bilecik’i, kültürel mirası noktasında Osmaneli tarihi evleri, Şeyh Edebali, Ertuğrulgazii, Dursun Fakıh Türbeleri ve Metristepe İnönü Şehitlikleri gezisi gibi bir gezimiz olacak ve bu gezi ilçemizdeki tüm 4. sınıf öğrencilerimizi kapsayacak. Yine 7. sınıf öğrencilerimize Ankara’da eski Meclis yeni Meclis, Anıtkabir. 11. sınıflara Gelibolu yarım adası gezisi yapacağız. Bu hususta ulaşım belediyemiz tarafından karşılanacak. Aynı şekilde “Okuyorum, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projemizde burada ilçemizde bütün 4. 5. 6.sınıf öğrencilerimize üç set ile oluşan bir kitap seti hediye edilecek. Biz bunun sonunda bir sınav yapacağız. Bu sınavda dereceye giren 30 öğrencimize birer bisiklet hediye edilecek, yine burada bisiklet hediyelerimizi ve kitaplarımızın alımı hususunda Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hemen ikincisinde ‘değerlerime sahip çıkıyorum’ noktasında bizim en güncel konumuz ve en çok dertlendiğimiz nokta ‘değerler eğitimi’ Bu değerler eğitimi noktasında bir hassasiyet bir farkındalık yaratabilmek için ortaokul öğrencileri arasında bir fotoğraf yarışması düzenledik. Fotoğraf yarışmasında yine ödüllerimiz ve ödül törenleri olacak. Bu husustaki ödüllerimiz yine proje kapsamında Belediyemiz tarafından temin edilecek. Burada bir araya gelmemizi sağlayan Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.