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14 Nisan 2017 19:02

Bozüyük’te engelli ve yaşlı seçmenler asansörlü araçla taşınacak

Bozüyük Belediyesi, ilçede yaşayan engellilerin ve yaşlıların 16 Nisan’daki referandumda oylarını hiçbir zorlukla karşılaşmadan ve rahatça kullanabilmeleri amacıyla her türlü hazırlığı tamamladı.

Bozüyük’te engelli ve yaşlı seçmenler asansörlü araçla taşınacak

14 Nisan 2017 19:02


Buna göre, engellilerin ve yaşlıların oy kullanacakları okula ulaşımının sağlanması amacıyla engelliler için özel olarak dizayn edilmiş Bozüyük Belediyesi Engelliler Hizmet Aracı gün boyu hizmet verecek. 16 Nisan Pazar günü engelli ve yaşlı seçmenler evlerinden araçlarla alınarak oylarını kullanacakları okullara götürülecek. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından ise yeniden araçlara alınarak evlerine bırakılacak. Referandum günü saat 08:00-17:00 arası yapılacak servis hizmetinden faydalanmak isteyen Bozüyüklü engelli ve yaşlı seçmenler 314 67 00 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunabilecek.


Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların rahatlıkla oy kullanmaları için yapılacak uygulama özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı.




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