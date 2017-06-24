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24 Haziran 2017 11:01

Bozüyük’te eski futbolculardan oluşturulacak şöhretler karması maçı 2 Temmuz’da yapılacak

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve yoğun ilgi gören veteranlar futbol maçı 2 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Bozüyük’te eski futbolculardan oluşturulacak şöhretler karması maçı 2 Temmuz’da yapılacak

24 Haziran 2017 11:01


Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük’te çeşitli amatör spor kulüplerinde top oynamış eski futbolcular ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde yapılan ve etkinlik programının görüşüldüğü toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Veteranlar Futbol Karşılaşması’nın hazırlıkları devam ediyor. Düzenleyeceğimiz organizasyonda daha önce amatör spor kulüplerinde görev almış, profesyonel futbol oynamış değerli futbolcu ağabeylerimizi tekrar yeşil sahalarda görmek istiyoruz. Veteranlar maçı ile birlikte eskiden toprak saha olan ve sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürdüğümüz ve aynı zamanda burada kanal boyunda yapımını tamamladığımız tenis kortu ile birlikte oluşan yeni spor kompleksimizin de açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.


Toplantıya katılan eski futbolcuların yer alacağı etkinlikte takımlar önümüzdeki günlerde belirlenerek medyada ve ilçe genelindeki reklam alanlarında yayınlanarak duyurulacak.




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