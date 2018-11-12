Bozüyük'te geleneksel ‘Sabah Namazı Buluşmaları' başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören ‘Sabah Namazı Buluşmaları' yaz döneminin ardından Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan Kasımpaşa Orta Camii'nde başladı. ‘Sabah Namazı Buluşmaları'nın bu sabah gerçekleştirilen buluşmasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kalabalık bir cemaat ile birlikte sabah namazını eda ederek cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları'na Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve mahalle sakinleri katıldı. Hep birlikte eda edilen sabah namazının ardından vatandaşlara cami bahçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar ikram edildi. Burada camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı ‘Sabah Namazı Buluşmaları'nın her hafta farklı camilerde düzenlendiğini belirterek “Sabah namazını farklı camilerde kılarak namazın ardından cami bahçesinde camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyoruz. Hem sohbet ediyoruz, hem değerlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımızda eksik varsa bunu bire bir vatandaşlarımızın kendilerinden duyuyoruz. Fikir alış verişinde bulunuyoruz. Çünkü onların düşünceleri, istek ve talepleri bizim için çok değerli” dedi.

Sabah namazına camiye gelen çocuklarla da sohbet eden Başkan Bakıcı onlarla yakından ilgilendi.