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29 Ağustos 2018 15:18

Bozüyük’te haftalık istişare toplantısı

AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatının haftalık olarak gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısı, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın katılımları ile gerçekleştirildi.

Bozüyük’te haftalık istişare toplantısı

29 Ağustos 2018 15:18


İlçe binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra İlçe Başkanı Mesut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan İlçe Başkanı Mesut Çetin misafirlerine ‘hoş geldiniz’ diyerek ilçe genelinde yapılan yatırımların ne aşamada olduğunu ve yatırımların durumlarını aktardı. Başkan Çetin, “AK Parti olarak 2002’den bu yana Türkiye’ye hizmet eden bir partiyiz. 27. dönem milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk döneminde Bilecik ve Bozüyük için, ülkemiz için çok güzel hizmetler üreteceğimiz kanaatindeyiz” dedi.


İlçe Başkanı Çetin’in ardından söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’da dolar kuru ile ilgili olarak yaşanan sıkıntıya değinerek bu hareketin sadece Cumhurbaşkanlığına ve AK Partiye değil tüm Türkiye’ye yapıldığını, bir kez daha Türkiye’nin kalkınmasının önüne geçilmek istendiğini belirterek “Yaşanan bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Çok şükür hamd olsun icraat noktasında hazırız" diyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti.




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