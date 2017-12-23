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23 Aralık 2017 17:12

Bozüyük’te huzur operasyonu yapıldı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

Bozüyük’te huzur operasyonu yapıldı

23 Aralık 2017 17:12


İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’in koordinasyonunda 11 ekip ve 44 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken 5 ayrı noktada da trafik denetimi yapıldı. 53 iş yerinde ve yol güzergahı üzerinde 87 aracın denetimleri sırasında yapılan kontrollerde 900 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT)’si sorgulandı. Sorgulamalarda aranan 1 kişi yakalanırken gözaltına alındı. İlçenin giriş ve çıkışları ile 5 farklı noktada araçlar da sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan 4 araca cezai işlem uygulandı. Araçlar didik didik aranırken yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 4 bin 223 lira para cezası kesildi.


Yapılan denetimler sırasında başka bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. Vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşam sürdürebilmeleri adına uygulamaların yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.




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