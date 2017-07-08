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08 Temmuz 2017 11:44

Bozüyük’te İçköy mevkiinin tapuları teslim edildi

Bozüyük Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından Yediler Mahallesi İçköy Mevkii’nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen tapular hak sahiplerine dağıtıldı.

Bozüyük’te İçköy mevkiinin tapuları teslim edildi

08 Temmuz 2017 11:44


Bozüyük İçköy Şeyh Edebali Camii’inde yapılan tapu dağıtımına İmar Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin’in yanı sıra İmar Müdürlüğü personeli ve mahalle sakinleri katıldı. Bozüyük Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından yürütülen imar planı çalışmaları sonucunda mahalle sakinlerinin arazilerindeki tapulandırma çalışmaları tamamlandı. İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile düzenlenen tapular hak sahiplerine teslim edildi. Tapularını Başkan Yardımcısı Keskin’in elinden alan vatandaşlar, yapılan çalışma için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Tapularının hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Yardımcısı Keskin ayrıca vatandaşlar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.


Konu hakkında bilgilendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, tapu ve imar sorunlarının çözülmesi için çalıştıklarını belirterek, “2013 yılında başladığımız İçköy Mevkii İmar Uygulaması çalışmamızı tamamlayıp İçköy’lü hemşehrilerimize tapularını dağıttık. Yıllardır süregelen sorunu çözmekte bizlere nasip oldu. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.




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