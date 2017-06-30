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30 Haziran 2017 17:37

Bozüyük’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından kanallarda, rögar kapaklarında ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

30 Haziran 2017 17:37


Oluşturulan ekipler ile uçkun haşere ve vektör mücadelesinin etkin şekilde yapıldığını belirten Bozüyük Belediyesi yetkilileri ,bu kapsamda bütün mahallelerde, parklarda, yeşil alanlarda ve rögarlarda ilaçlama yapıldığını belirterek “İlçe sınırları içerisinde yer alan yeşil alan ve parklarda özellikle bitki haşaratına, ağaç ve yaprak böcekleri ile kenelere karşı etkin bir ilaçlama çalışması içerisindeyiz. Ağaçların daha gür, sağlıklı ve çevresi ile bütün olabilmesi için ilaçlama yapıyoruz. Bu ilaçlama ile ağaçların ve yeşil alanların bit, sinek ve istenmeyen diğer zararlı haşaratın yuvası olmasını engelliyoruz Ayrıca haşere üremesine çok müsait olan rögar kapaklarını da düzenli olarak ilaçlıyoruz” ifadelerini kullandılar.




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