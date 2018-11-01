Bozüyük'te ilçe güvenliği masaya yatırıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde "İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı" düzenlendi.

Müdürlük lokalinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner yaptı. Emniyet Müdürü Güner; tüm katılımcılara toplantıya iştirak ettikleri için teşekkür ederek "Modern kamu yönetimi yaklaşımları ekseninde gelişen yeni polislik anlayışları, güvenlik hizmetlerinde toplumsal katılımı sağlamayı halkın talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak güvenlik politikalarına yön vermeyi, gelişen ve değişen sosyal koşullar kapsamında bu alanda yürütülen hizmetlerin de yeniden yapılandırılması amacıyla ‘'Toplum Destekli Polislik Türkiye Modeli'' oluşturulmuştur. Oluşturulan bu modele göre etkin bir güvenlik hizmetinin yürütülmesinde kabul gören temel anlayış, suçla mücadeleye ve güvenlik politikalarının uygulanmasında toplumun katılım ve desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır" dedi.

Okullarda ve çevresinde öğrenci güvenliği için yapılan çalışmaları aktaran Güner, ilçede meydana gelen asayiş olaylarını da ayrıntılı olarak analiz etti ve yapılması gereken çalışmaları Kaymakam Hasan Yaman ve diğer katılımcılara aktardı.

Toplantıda yapılan sunumların ardından çeşitli konular görüşülürken, Kaymakam Hasan Yaman, geçen toplantıya da konu olan metruk binalar konusunda konuştu. Kaymakam Yaman, "Öncelikle çevre güvenliği açısından son derece önemli bir yer tutan metruk binalar konusunda Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı çevre ilçelere ve illere göre bu konuya oldukça duyarlılık gösteriyor" dedi. Diğer kurumlar neticesinde yapılan istişareler sonucunda yapılması gerekenleri belediye olarak üstlenen Başkan Bakıcı'ya teşekkür etti.

Toplantının bir diğer önemli konusu ise ilçe ana cadde üzerinde yaşanan çift sıra parklar olurken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların bu konuya karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Kurum ve sivil toplum kuruluşlarından gelen taleplerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Bakıcı; "Bozüyük Belediyesi olarak bizlere iletilen her talebe cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bir sorun varsa onun çözüme kavuşması için yoğun olarak çalışıyoruz. Bozüyük'te tüm kurum ve kuruluşlarımız ile ilçemizin daha güzel ve huzurlu bir yer olması için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

Toplantıya Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya,TSO Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, mahalle muhtarları ile bazı kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.