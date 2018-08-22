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22 Ağustos 2018 10:47

Bozüyük’te ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Bozüyük’te Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bozüyük’te ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

22 Ağustos 2018 10:47


Protokol üyelerinin, programa katılanlarla tek tek bayramlaştığı programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, “Kurban Bayramı’nın sizlere ve ailelerinize mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Tabi her bayram olduğu gibi bu bayram da özellikle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin, ve yine aynı şekilde şu an sınır ötesinde ve sınırda görev yapan Mehmetçiğimizin, içeride iç güvenliği sağlayan polislerimizin, jandarmamızın, yine bayramımızın huzurlu geçmesi için 24 saat esasına göre çalışan itfaiye görevlilerimizin, sağlık görevlilerimizin yani bayram süresince görevinin başında olan tüm kamu personelimizin bayramını kutluyorum. Tabi bu bayram vesilesi ile dışarıda ve içeride şer odakları ile ciddi bir mücadele yürüten devletimize, milletimize güç kuvvet diliyorum. Bayramlar yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik duygularının çok yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bayramlarda aile büyüklerimize karşı farklı bir haleti ruhiye içerisinde oluruz. Çocukları sevindirmek bayramların olmazsa olmazlarındandır. Bu bayramda da maalesef 3 gün boyunca çok sayıda trafik kazasından hayatını kaybedenler oldu. Yollarda olan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. En kötü gününüzün böyle bayram coşkusu ile geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.


Belediye Düğün Salonu’ndaki bayramlaşma programı, Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan ikramların ardından dua edilmesiyle sona erdi.


Bayramlaşma programına AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 22, 23 ve 24’üncü dönem AK Parti Milletvekili ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.




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