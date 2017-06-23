Bozüyük’te kaçak sigara operasyonu

Bayram öncesi yapılan operasyon sonucunda kaçak sigara ve türün satıcılarına büyük darbe vurulurken yaklaşık yarım ton kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede geniş kapsamlı olarak ilk kez düzenlenen bu operasyonda 14 ekip ve 34 emniyet personeli görev aldı. Yapılan operasyonda ilçe genelinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 14 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlar sonucunda 14 iş yerinde toplam 384 bin 316 kilo kıyılmış sarmalık tütün, 59 bin 106 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 37 adet puro ve 97 adet tütün üretmede kullanılan makine ele geçirildi. 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak toplam da iş yerleri ve iş yeri sahiplerine 31 bin 617 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 2 iş yerinin belediye işletme ruhsatının olmadığı ve yine 2 iş yerinde de Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Kaçak sigara ve tütünlere el konulurken 11 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İlçe genelinde ilk kez eş zamanlı olarak yapılan bu baskınlar sonucunda kaçak sigara ve tütün satıcılarına büyük darbe vurulmuş oldu.