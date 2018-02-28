Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 16:58

Bozüyük’te kapalı pazara geçiş sistemi haftaya açıklanacak

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından ilçeye kazandırılan ve en önemli projelerden biri olan kapalı pazar açılış için gün sayarken, pazar alanı içerisindeki yerleşim planları da hazırlanıyor.

Bozüyük’te kapalı pazara geçiş sistemi haftaya açıklanacak

28 Şubat 2018 16:58


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve açılış için gün sayan kapalı pazar ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bozüyük Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen toplantıya Başkan Bakıcı’nın yanı sıra Tuhafiyeciler Dernek Başkanı Recep Zambak, Sebze-Meyve Dernek Başkanı Tamer Çekirgeci ve Pazar esnafı katıldı. 14 bin 250 metrekare alana sahip olan ve Bozüyüklü vatandaşların alışverişlerini rahatlıkla yapmaları için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kapalı pazar ile ilgili Başkan Bakıcı misafirlerine bilgi vererek sorulan soruları yanıtladı. Pazarcıların taleplerinin alındığı, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan toplantının ardından açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Pazar esnafına müjde vererek “Tuhafiyeciler Dernek Başkanı Recep Zambak ve Sebze-Meyve Dernek Başkanı Tamer Çekirgeci ile görüşerek esnafımızın son taleplerini aldık. Önümüzdeki hafta tüm esnafımızla toplanarak pazara geçiş sistemimizi açıklayacağız inşallah. Esnafımızın ve vatandaşımızın rahatı için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç