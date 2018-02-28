Bozüyük’te kapalı pazara geçiş sistemi haftaya açıklanacak

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve açılış için gün sayan kapalı pazar ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bozüyük Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen toplantıya Başkan Bakıcı’nın yanı sıra Tuhafiyeciler Dernek Başkanı Recep Zambak, Sebze-Meyve Dernek Başkanı Tamer Çekirgeci ve Pazar esnafı katıldı. 14 bin 250 metrekare alana sahip olan ve Bozüyüklü vatandaşların alışverişlerini rahatlıkla yapmaları için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kapalı pazar ile ilgili Başkan Bakıcı misafirlerine bilgi vererek sorulan soruları yanıtladı. Pazarcıların taleplerinin alındığı, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan toplantının ardından açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Pazar esnafına müjde vererek “Tuhafiyeciler Dernek Başkanı Recep Zambak ve Sebze-Meyve Dernek Başkanı Tamer Çekirgeci ile görüşerek esnafımızın son taleplerini aldık. Önümüzdeki hafta tüm esnafımızla toplanarak pazara geçiş sistemimizi açıklayacağız inşallah. Esnafımızın ve vatandaşımızın rahatı için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.