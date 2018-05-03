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03 Mayıs 2018 16:36

Bozüyük’te Kur’an kursu yararına kermes

Bozüyük’de, İlçe Mütfülüğü Kur’an kursu yararına kermes düzenlenendi.

Bozüyük’te Kur’an kursu yararına kermes

03 Mayıs 2018 16:36


İlçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kermes açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, KYK İl Müdürü İsmail Şen, İlçe Müftüsü Selami Bağcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kermes açılışında konuşan Müftü Bağcı; “Bozüyük’te başlattığımız Kur’an kursumuzun inşaatına destek olmak için gerçekleştirdiğimiz kermesimize destek veren başta Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya, Kaymakamımız Hasan Yaman’a ve bu yolda bizlere yardım eden, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Hafızlarımızın yetişmesi için yapılan bu kermesimizden elde edilecek gelir hayırlı işlere vesile olacak” dedi.


Müftü Bağcı’nın konuşmasının ardından okunan dualar eşliğinde kermesin açılış kurdelesi kesilirken, Kaymakam Hasan Yaman, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler kermeste kurulan standları gezerek, görevlilere kolaylıklar dilediler.


Bozüyük Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes bir hafta boyunca Cumhuriyet Meydanında ziyaretçilerini ağırlayacak.




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