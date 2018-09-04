Bozüyük’te kurtuluşun 96. yılı törenlerle kutlanıyor

yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Konuşmasına “Ülkemizin her köşesi bugünlerde ayrı bir heyecan içinde. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ülke olarak kutladığımız bu günler, aynı zamanda ilçe ve illerimizin de düşman işgalinden kurtulduğu günler. Bugün güzel ilçemiz, Bozüyük’ümüz de bayram var. Yerel kurtuluş günümüz olan 4 Eylül’ü hep birlikte idrak ediyoruz. Dağımıza, kayamıza, toprağımıza al kanlarıyla nice destan yazmış ecdadımızı yad ediyor, rahmet ve minnetle anıyoruz” diyerek başlayan Başkan Bakıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz ki; bu topraklar, Türk milletinin makûs talihinin yenildiği topraklardır. Bu topraklar, Cumhuriyetin ayak seslerinin müjdecisi olan topraklardır. işgal kuvvetlerine geçit vermeyen nice civan mertin şehadetlerinin kabul edildiği topraklardır. Düğüne gider gibi şehadete koşan kahraman ordumuzun evlatları, şimdi bağrımızda Akpınar Mahallemizde bulunan İnönü Şehitliği’nde bizimle birlikteler, bize emanetler. Aziz milletimizin 1071’de başlattığı şanlı yürüyüşü büyük taarruzla güçlendirerek Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırması ’Ya İstiklal, Ya İzmihla’ tercihi ile baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Zaman farklı, komutan farklı, düşman farklı ama kan aynı kandır. Esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden şehitlik mertebesini kendisine şeref madalyası olarak gören ruh işte bu ruhtur” dedi.

Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından kurtuluş ile ilgili şiirler okundu. Mehteran Takımı’nın konserinin ardından ise Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından sunulan gösteri beğeni ile izlendi. Bozüyük Halk eğitimi Merkezi müzik grubu tarafından seslendirilen kahramanlık türküleri ise zaman zaman duygulu anların yaşanmasına neden oldu. 4 Eylül Kurtuluş günü etkinliklerinin Cumhuriyet Meydanı’nda ki bölümü kahramanlık türkülerinin ardından sona ererken törenler Kasımpaşa Camii’nde şehitler için okunacak mevlid-i şerif ile devam edecek.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Hasan Yaman, Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıcakçı, Garnizon Komutanı Bkm. Yzbş. Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler, Şehit ve Gazi aileleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.