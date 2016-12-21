Bozüyük’te kuşlar için yem bırakıldı

Bozüyük Belediyesi, kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdüren kuşları beslemek için, ilçenin muhtelif noktalarına yem bıraktı.

Yem bırakma işlemi Mezbaha Müdürlüğü personeli tarafından kuşların yoğun olduğu bölgeler tespit edilerek yapıldı. Yem bırakma ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren kuşlar için yem bırakma çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının artması ile birlikte ekipler olası kuş ölümlerinin önüne geçmek için Yeşilkent Mahallesi, 4 Eylül Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi ilçe genelinde belirlenen çeşitli noktalara yem bıraktı. Yapılan çalışmaların doğal dengenin korunması amacıyla yapıldığını belirten ekipler, kar örtüsü tamamen kalkana kadar yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakma işleminin devam edeceğini belirtti.