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17 Temmuz 2018 16:16

Bozüyük’te minikler yüzme öğreniyor

Bozüyük’te yüzme kursuna katılan minikler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinliyor hem de yüzme öğreniyor.

Bozüyük’te minikler yüzme öğreniyor

17 Temmuz 2018 16:16


Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli branşlarda ve ücretsiz olarak açılan Yaz Spor Okulu bünyesindeki, 1300 kayıtlı öğrenci ile başlayan yüzme kursları tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinliyor hem de profesyonel eğitmenler nezaretinde yüzme öğreniyor. Uzman antrenörler eşliğinde havuza giren öğrencilere ilk olarak temel yüzme kuralları uygulamalı olarak öğretilirken maksimum 15 kişilik gruplar halinde verilen derslerle çocuklar, güvenle yüzme öğrenmekle kalmıyor bunaltıcı sıcaklardan da korunmuş oluyor. Bozüyük Belediyesi tarafından organize edilen yaz spor etkinlikleri, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılarak fiziksel performanslarını arttırmak, sağlıklı gelişmelerini ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almalarını sağlamak ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenleniyor. 4 yüzme antrenörü ile 2 cankurtaranın görev yaptığı, yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkındaki yönetmelik maddelerine uygun şekilde işletilen Bozüyük Belediyesi Yüzme Havuzu’nun denetimleri ve aylık havuz suyu analizleri düzenli olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerince yapılıyor.




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