Bozüyük’te motosiklet denetimleri arttı

Yetkililer, yaz aylarının gelmesiyle birlikte oluşabilecek kazalar ve olumsuzluklara karşı motosikletlerle ilgili uygulamalara hız verdiklerini belirtti. Yapılan denetimlerde sigortası olmayan, kask takmayan, yeterlilik belgesi bulunmayan, abartı egzoz takan sürücülere trafikten men cezası veriliyor. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, motosiklet sürücüleri hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından hız yapmamaları konusunda uyarılıyor. Yapılan denetimlerde 28 motosiklet ve sürücüsü trafik kurallarına uygunluğuyla ilgili kontrolden geçti. Denetimler sonrasında 7 motosiklet trafikten men edilirken, 15 motosiklet sürücüsüne kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 25 bin 747 lira para cezası uygulandı.

Yaz mevsiminde motosiklet kullanımının arttığına dikkat çeken yetkililer, kazaları en aza indirmek için kontrollerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini kaydetti.