Bozüyük'te Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikramı edildi

Bozüyük Belediyesi tarafından Muharrem ayı olması nedeni ile iki ayrı noktada 5 bin kişilik aşure ikramında bulunuldu. Yerleştirilen stantlarda Kasımpaşa Camii cami cemaati ile diğer vatandaşlara yapılan aşure ikramı yoğun ilgi gördü. Aşure dağıtımında Muharrem ayının Türkiye ve tüm Müslüman âlemi için hayırlı ve bereketli geçmesi için dualar edildi. Vatandaşlar Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan aşure ikramı için Başta Belediye Başkanı Fatih Bakıcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Diğer taraftan Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure ikramlarının 25 Eylül Salı günüde Bozüyük Kapalı Pazar'ında yapılacağı belirtildi.