Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 17:42

Bozüyük’te okul ziyaretleri sürüyor

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya geleneksel hale getirdikleri okul ziyaretlerine devam ediyor.

Bozüyük’te okul ziyaretleri sürüyor

27 Şubat 2018 17:42


İlk olarak Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler Okul Müdürü Tekin Arslan ile okulun ihtiyaçları konusunda bir süre görüştü. Ardından öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler öğrencilere kendilerinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile de görüşen Kaymakam Yaman ve beraberindekiler öğretmenlerden istek ve taleplerini dinledi. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ziyaretinin ardından Zafer İlkokulu’na geçen Kaymakam Yaman ve beraberindekiler burada da okul Müdürü Hüseyin Bayraktar, okul öğretmenleri ve öğrenciler ile görüşerek istek ve taleplerini dinledi.


Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Kalıcı zaferler kazanmak için irfan ordusu kurmak gerekir. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda yetişen irfan ordumuzu ve onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Güçlü gelecek güçlü eğitimle var olacaktır. Bu gün ayrıca Kaymakamımız Hasan Yaman ile birlikte Zafer İlkokulu Öğretmenlerimiz ve İdarecilerimizi ziyaret edip, çocuklarımızın eğitimi için eksiklerimizin tamamlanması konusunda destek olacağımızı söyledik. Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
13
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç