Bozüyük’te okul ziyaretleri sürüyor

İlk olarak Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler Okul Müdürü Tekin Arslan ile okulun ihtiyaçları konusunda bir süre görüştü. Ardından öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler öğrencilere kendilerinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile de görüşen Kaymakam Yaman ve beraberindekiler öğretmenlerden istek ve taleplerini dinledi. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ziyaretinin ardından Zafer İlkokulu’na geçen Kaymakam Yaman ve beraberindekiler burada da okul Müdürü Hüseyin Bayraktar, okul öğretmenleri ve öğrenciler ile görüşerek istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Kalıcı zaferler kazanmak için irfan ordusu kurmak gerekir. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda yetişen irfan ordumuzu ve onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Güçlü gelecek güçlü eğitimle var olacaktır. Bu gün ayrıca Kaymakamımız Hasan Yaman ile birlikte Zafer İlkokulu Öğretmenlerimiz ve İdarecilerimizi ziyaret edip, çocuklarımızın eğitimi için eksiklerimizin tamamlanması konusunda destek olacağımızı söyledik. Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.