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01 Ocak 2017 14:05

Bozüyük’te okullar pazartesi gününe hazır

Bozüyük’te okullar pazartesi gününe hazır

01 Ocak 2017 14:05

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde okul bahçeleri kardan temizlenerek eğitim öğretime hazır hale getirildi.
Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının durmasının ardından devam eden kar temizleme çalışmalarının devamında pazartesi günü okula gidecek öğrencilerin kar nedeniyle mağdur olmalarına engel olmak ve ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla okullarda başlattığı kar temizleme çalışmalarını tamamladı. Ekipler aralıksız olarak devam eden çalışmalar kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm okul bahçelerinde birikerek ulaşımı zorlaştıran karları gerekli ekip ve ekipmanlar yardımıyla kısa süre içerisinde temizledi. Kar kürüme çalışmalarının ardından ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.
Böylece okul bahçeleri 2 günlük kar tatili ve hafta sonunun ardından eğitimin başlayacağı pazartesi gününe hazır hale getirildi.



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